Каталог сайтов

Готовый сайт за 1 день!

В бизнесе достаточно ситуаций, когда сайт нужен «еще вчера», а времени на разработку и наполнение попросту нет. Мы решаем эту проблему, за один день вы получите уже готовый сайт, который подготовлен к самостоятельному размещению информации, редактированию и может приносить доходы с первого дня.

В нашем каталоге удобная навигация — выберите сферу бизнеса и ознакомьтесь с предложенными шаблонами. Любую тему мы настроим под ваши пожелания, подготовим одностраничный сайт, корпоративный сайт или полноценный интернет-магазин. Плюсы готовых сайтов на Wordpress: адаптивный дизайн, экономия на верстке и сборке, встроенный редактор, высокая скорость работы.

Вы получите готовую к работе тему, которая уже настроена под ваши задачи. В архиве с шаблоном будет тема для установки на CMS WordPress и файл demo.xml для импорта содержимого.

Преимущества готовых сайтов

Быстрый запуск для вашего бизнеса — сайт легко запустить в работу за один день, в то время как разработка интернет-ресурса с нуля занимает не меньше месяца.

Простота редактирования — не нужно знаний html, есть встроенный редактор. Вы сможете редактировать адреса, телефоны, записи через админ-панель.

Разные варианты шаблонов — в каталоге большой выбор тем под любую тематику.

Техническая поддержка и SEO — поддерживаем и продвигаем сайт в поисковых системах.

Адаптивный дизайн — все шаблоны корректно отображаются на компьютерах, планшетах, мобильных устройствах.

Настраиваемые формы, через которые заявки отправляются на указанные вами почтовые ящики.

Дополнительные возможности

У нас можно не только заказать готовый шаблон, а также сделать настройку и наполнение под ключ. Мы берем понравившуюся вам тему, наполняем необходимой информацией, в результате вы получаете полностью готовый сайт недорого и не тратите свое время.

Также занимаемся SEO-продвижением, настраиваем рекламу, тем самым приводим вам новых клиентов. Многие компании сталкиваются с недобросовестными исполнителями, которые тратят рекламный бюджет впустую. Наши специалисты имеют успешные кейсы, вам не нужно переживать за рекламный бюджет и эффективность продвижения.

Чтобы купить шаблон, выберите в каталоге понравившийся вариант и оставьте заявку. Если у вас есть вопросы, наши специалисты ответят на них, а также помогут выбрать тему.